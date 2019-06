Record de chaleur à Nantes pour un 1er juin

Loire-Atlantique, France

Le soleil a tapé ce samedi 1er juin à Nantes. Il a fait jusqu'à 30,8°C. Et selon la chaîne météo, c'est un record pour le premier jour du mois de juin. Les ligériens sont allés près des points d'eau, pour trouver un peu de fraîcheur.

#Chaleur généralisée à tout l'ouest de la France avec de nombreux #records battus pour un 1er juin avec :

33,7°C à Belin-Béliet (33)

33,4°C à Dax (40)

32,7°C à Biarritz (64)

32,2°C à Bordeaux (33)

30,8°C à Nantes (44) pic.twitter.com/NCzY9EDw9j — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 1, 2019

Au miroir d'eau, il y a des dizaines d'enfants. Dès que les jets se mettent en route, ils y courent, ils jouent dans l'eau en maillot de bain. Tout ça devant le château des ducs de Bretagne.

Quand je vois ce miroir d'eau, je me demande pourquoi ça n'était pas comme ça à mon époque (Rires). Je suis dégoûté, je suis jaloux mais je suis content pour les petits" Un père de famille.

Allongé à l'ombre, Lahmidi garde un œil sur ses deux filles, heureux qu'elles se rafraîchissent ici : "C'est clair qu'il n'y a pas mieux. On profite on sait jamais, on dit qu'il va pleuvoir la semaine prochaine, alors on sort les petits, on se promène."

Il pourront encore profiter du miroir d'eau ce dimanche, même si les températures devraient être un peu moins élevées.