Le mois de janvier 2018 a été le plus doux de l'histoire, depuis que Météo France fait des relevés en 1937. La température moyenne à Orléans est de 7°3. Mais ce n'est pas le seul record qui devrait être battu, les cumuls d'eau sont importants dans le Loiret. Confirmation jeudi matin.

Loiret, France

Record de douceur ! Le mois de janvier 2018 a été le plus doux de l'histoire. Jamais de telles températures n'avaient été observées depuis que Météo France fait de relevés en 1937. La température moyenne à Orléans est de 7°3. Le précédent record datait du mois de janvier 2014, avec 7°. Le premier mois de l'année a bénéficié d'une exceptionnelle douceur. Les gelées ont été extrêmement rares dans le Loiret. La température moyenne place ce mois de janvier au 1e rang des plus chauds sur la période 1937-2018, devant janvier 1988, 1936 et 2014. Conséquence également de la succession de perturbations pluvieuses, les loirétains ont peu vu le soleil depuis la mi-décembre.

Manque d'ensoleillement

Sur les capteurs électroniques de la station d'Orléans Bricy, 27 heures d'ensoleillement ont été enregistrées entre mi-décembre et mi-janvier. C'est pratiquement 2 fois moins que la moyenne d'ensoleillement à cette période de l'année. A l'opposé, en 2001, les habitants du Loiret avaient connu une période des fêtes sous le soleil avec 109 heures, toujours entre le 15 décembre et le 15 janvier.

Des records de pluviométrie seront battus

Ce n'est pas le seul record qui devrait être battu, les cumuls d'eau aussi sont importants en ce début d'année. On saura jeudi matin après les relevés de la nuit. Mais cela ne fait aucun doute qu'ils seront battus dans l'Est du Loiret dans le Giennois, le Gâtinais ou encore la Puisaye.

Un record de pluie a déjà été battu à Dampierre-en-Burly, il est tombé 150 mmm depuis le début du mois, c'était 143 mm en 2004 pour le précédent record - Patrick Casteiltort, prévisionniste à Météo France Bourges

Normalement en janvier, il tombe entre 50 et 68 mm de pluie dans le Loiret sur une moyenne de 30 ans.