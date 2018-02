Le seul record météo battu en ce mois de janvier en Drôme et en Ardèche, c'est celui des températures. Il a fait plus doux que ces dernières années. En revanche, pas de record en terme de pluie ni de manque d'ensoleillement.

Ce mois de janvier a été le plus chaud depuis près de 100 ans à Montélimar. Il a fait en moyenne 8,6 degrés. Le précédent record datait de 1988, avec 8 degrés. La normale de saison en janvier est de 5 degrés.

Cette douceur se vérifie aussi à Saint-Sorlin-en-Valloire. Il a fait en moyenne 7,9 degrés en ce mois de janvier, contre 7,4 en 1988. A Mirabel près de Villeneuve-de-Berg en Ardèche, le précédent record date de janvier 1982, avec 7,3 degrés de moyenne. Valeur largement battue cette année avec 8,2 degrés.

De la douceur, sans trop de soleil

Le soleil ne s'est pourtant pas trop montré en ce mois de janvier. Pas de record battu, mais à Montélimar, c'est le 8ème mois de janvier le moins ensoleillé depuis 1950. La cité du nougat a profité de 80 heures de rayons ces 31 derniers jours, deux fois plus qu'en 1996.

A Colombier-le-Jeune, où Météo France dispose de relevés depuis 1994, , les habitants ont bénéficié de 53 heures de soleil en janvier. Seuls les mois de janvier 2001 et 1995 ont été moins généreux.

Pluie abondante mais pas de record

On a le sentiment qu'il a beaucoup plu en ce mois de janvier, et pourtant, on est loin des records. A Montélimar, il est tombé 124 millimètres d'eau le mois dernier. Il avait plus plu en 2014 par exemple, avec 190 millimètres, et en 2008 avec 163mm. Le record remonte à 1948 avec 244 millimètres d'eau.

A Lus-la-Croix-Haute, ce n'est que le 6ème mois de janvier le plus pluvieux depuis que Météo France y recueille des données, 1950. Il est tombé 170 millimètres de pluie cette année, contre 201 millimètres en 2014 par exemple.