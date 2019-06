Record de froid pour un mois de juin dans l'Hérault

Hérault, France

Nous sommes déjà entrés dans l'été météorologique depuis le 1er juin et pourtant, il fait bien frais au petit matin ces derniers jours. Ce jeudi 13 juin, les températures enregistrées sur certains postes de mesures de l'Hérault sont particulièrement basses, et même souvent les plus basses relevées depuis plus de 30 ou 35 ans après un 10 juin.

1,6°C au Caylar sur le Causse, valeur qui bat le record "bas" de température minimale pour le mois de juin, l'ancien record étant de 4,0°C le 5 juin 2013

sur le Causse, valeur qui bat le record "bas" de température minimale pour le mois de juin, l'ancien record étant de 4,0°C le 5 juin 2013 4,7°C à la Vacquerie-et-Saint-Martin (également sur le Causse), valeur qui égale de record "bas" du 5 juin 2014

(également sur le Causse), valeur qui égale de record "bas" du 5 juin 2014 5,5°C à Prades-le-Lez (record de juin de 4,9°C approché mais pas battu), mais valeur jamais observée sur ce site après un 10 juin donc

(record de juin de 4,9°C approché mais pas battu), mais valeur jamais observée sur ce site après un 10 juin donc 6,1°C à Bédarieux , valeur proche du record de juin de 5,8°C le 13 juin 1998

, valeur proche du record de juin de 5,8°C le 13 juin 1998 7,4°C à St-André-de-Sangonis, valeur battant le record de 8,1°C du 11 juin 2005.

.

L'été cette année a du mal à s'installer. Mais rassurez-vous, les conditions estivales s'installent bien à partir de ce dimanche, la semaine prochaine voyant des températures dépasser souvent 30 ou 32 degrés dans l'intérieur de nos terres.

(Avec Météo France)