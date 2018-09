La Mongie, Bagnères-de-Bigorre, France

Voilà 90 jours qu'il n'y a plus de gel au sommet du Pic du Midi de Bigorre, c'est un record pour le pic qui culmine à 2.870 mètres. La dernière fois qu'une longue période sans gel au sommet a été observée, c'était en 1999, et encore le record a été explosé puisque à l'époque il n'y avait eu que 77 jours sans gel au sommet du Pic. Cette année donc, il faut remonter au 17 juin pour retrouver une température négative (-1,6°C), et depuis, il n'a jamais fait moins de 1°C tout en haut du Pic du Midi de Bigorre, où Météo France fait des relevés depuis 1882.

L'activité touristique en forte hausse

Au mois d'août l'activité du Pic du Midi de Bigorre a bondit de 32%, en partie grâce aux nouvelles installations et à la venue d'Emmanuel Macron. Mais ces températures exceptionnelles aussi expliquent la bonne affluence selon le directeur général du site, Didier Soucaze : "on peut considérer que le mois d'août a été caniculaire, et que les gens viennent se mettre au frais à près de 3.000 mètres sans effort avec notre téléphérique. Et puis nos clients de la nuit, 27 tous les soirs à l'hôtel, ça leur permet d'observer les étoiles sur la terrasse à des températures acceptables. Si on peut faire tous les étés avec 90 jours de non gel, un soleil comme on a eu et une telle fréquentation, moi je signe tout de suite !"

Si on peut faire tous les étés avec 90 jours de non gel, un soleil comme on a eu et une telle fréquentation, moi je signe tout de suite !

— Didier Soucaze, directeur général du Pic du Midi de Bigorre

Cette situation déjà exceptionnelle pourrait durer, selon les prévisions les températures minimales pour les jours à venir ne descendront pas en dessous de 3°C.