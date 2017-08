Record de pluie pour un mois d'août à Flers en Normandie

Un record de précipitations a été enregistré ce jeudi 10 août à Flers dans l'Orne. Il est tombé 70 mm de pluie lors des dernières 24 heures. Du jamais vu depuis que la station météo existe.

Jamais, depuis que la station météo existe, il n'avait autant plu en une seule journée au mois d'août dans l'Orne. Il est tombé 70 millimètres de pluie ces dernières 24 heures à Flers. Le bocage virois n'a, également, pas été épargné par le mauvais temps au coeur de l'été. 66 millimètres de précipitations ont été enregistrées à Lassy dans le Calvados. Même chose en Suisse Normande où il est tombé 61 litres d'eau au m2 entre le 9 et le 10 août à Pierrefitte-en-Cinglais. La faute à une dépression orageuse qui a pris son temps avant de s'évacuer trés progressivement vers l'est. Résultat : des pluies diluviennes. Ce jeudi matin, à 9 heures, le boulevard périphérique de Caen présentait des allures d'automne. Un ciel noir, un rideau de pluie et des automobilistes qui ont dû allumer leurs phares en plein jour pour pouvoir circuler .

Une situation assez "exceptionnelle à cette période l'année constatent les prévisionnistes de Météo-France.

Parapluie et petite laine

Pas de records de fraicheur en revanche. Même si , avec des températures maxi de 14 à 18° dans la journée et des mini la nuit de 10 à 12°, on est nettement au dessous des normales saisonnières en ce moment en Normandie. Une petite laine est la bienvenue lorsqu'on dort sous la tente. Cet épisode frais et pluvieux devrait s'achever demain avec le retour du soleil et un mercure qui pourrait franchir de nouveau la barre des 25°. Et pour ceux qui scrutent le long week end à venir, il y a de l'espoir. Le thermomètre pourrait flirter avec les 25° dimanche et lundi avant une nouvelle... dégradation mardi 15 août.