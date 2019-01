Record météo : dans la Drôme, le vent n'avait pas soufflé aussi fort et longtemps depuis 30 ans

Montélimar, France

Nous sommes en train de vivre une période exceptionnelle concernant le vent ! Vous l'avez sans doute remarqué si vous vivez dans la vallée du Rhône, le mistral souffle depuis maintenant plusieurs jours, le 28 décembre exactement. Depuis cette date, tous les jours des rafales de vent dépassent les 70km/h à Montélimar et les 50km/h à Valence. La force du vent n'est pas exceptionnelle, mais le fait qu'il dure, oui. La dernière fois que Montélimar avait connu tel mistral persistant c'était en 1988, pour Valence ce n'est que la deuxième fois de l'histoire des relevées de Météo France que cela arrive.

Dépression en Europe centrale + anticyclone atlantique = vent du nord

Un mistral qui devrait durer au moins jusqu'au 10 janvier, soit 14 jours de vent. Entre le 15 février 1988 et le 24, le vent avait soufflé aussi fort à Montélimar, mais seulement 10 jours : pour retrouver trace d'une telle persistance, il faut remonter à.... 1960 ! Côté valentinois, en 2012 le mistral ne s'était pas arrêté, du 31 janvier au 16 février. C'est la seule fois depuis le début des relevés, avec la période actuelle, que le vent souffle plus de 12 jours sur le nord-Drôme.

Selon Météo France et son prévisionniste Christian David, ce fort vent s'explique assez logiquement. En effet une dépression est actuellement en place sur l'Europe du centre, de l'Allemagne à la Pologne et descend jusqu'en Italie et en Grèce. De l'autre côté, sur la façade atlantique un anticyclone s'est installé. La vallée du Rhône est au centre de ces deux phénomènes et l'air froid hivernal n'arrange rien : le mistral souffle sans discontinuer.

La "règle des 3,6,9" : vérifiée ?

Reste à vérifier une vieille légende locale : le mistral ne soufflerait que par période de 3,6 ou 9 jours. Selon l'une de nos correspondantes météo à Radio France, Élisabeth, cet adage se vérifie systématiquement. Le prévisionniste de Météo France, lui, n'en fait pas grand cas : "je ne connais _aucune étude qui prouve la véracité de cette théorie assez répandue_, mais je ne crois que ce que je vois". Pour le moment le vent devrait durer au moins 14 jours, selon les adeptes de la "théorie du 3,6,9" cela ira jusqu'à 18, et donc jusqu'à lundi prochain.