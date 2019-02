Records de chaleur battus pour un mois de février en Haute-Vienne et en Corrèze

Il a fait beau et chaud en Limousin ce mercredi 27 février. Des records de températures ont été relevés dans la région. Météo France prévoit le retour à un temps plus hivernal ce jeudi.

Limousin, France

Des records de températures sont tombés en Corrèze et en Haute-Vienne.

Grosse chaleur à Limoges avec 25,1° en centre-ville et ce n'était pas monté si haut depuis le 15 février 1998, avec 22 degrés.

25° enregistrés à Brive. Il faut remonter au mois de février 1997, il y a 22 ans, pour retrouver la trace d'une température aussi agréable. Cette année-là, on avait relevé 24,4°.

Le record de ce mercredi revient à Argentat, en Corrèze, avec 25,8° ! Mais le retour à des normales de saisons à Argentat, comme ailleurs, s'annonce brutale. On va perdre plus de dix degrés en quelques heures. La météo sera bien moins clémente que ces derniers jours avec un petit 15°. Rangez vos tee-shirts dans les armoires et ressortez les pulls !