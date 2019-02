Records de chaleur et très fort ensoleillement en février sur le Finistère

Un nouveau record de chaleur a été battu à Brest ce mercredi, la régularité des hautes températures et l'ensoleillement sont autant de signes qui font dire à Météo France que ce mois de février est très atypique.

Bretagne, France

Le record à Brest pour un mois de février est battu : 20°5 ce mercredi ! Du jamais vu, jamais mesuré jusque-là. Le précédent record était de 19°7 et il remontait à... dimanche dernier ! Signe que sur cet épisode, on a été régulier dans les hautes températures en Finistère.

3 degrés de plus qu'habituellement en moyenne sur le mois

Si on compare les températures maximales moyennes pour tout le mois : 12°7 à Brest, 12.2 à Quimper et 12.3 à Lorient. Pour Brest c'est plus de 3 degrés au-dessus des normales saisonnières.

4 jours à plus de 18°

Et la période amène beaucoup d'informations qui vont dans le même sens, mais surtout 4 jours de suite à plus de 18 degrés pour les températures maximales. Quatre jours de rang un mois avant le printemps, ce n'était jamais arrivé ! Jamais plus de 2 jours de rang jusque-là.

Ensoleillement presque record

Quant à l'ensoleillement, l'énergie solaire va finir par être très rentable toute l'année en Bretagne ! 2018 avait totalisé 149 heures d'ensoleillement en février. On sera un peu en-dessous en 2019, mais pas loin, et surtout, 2018 et 2019 : ces deux mois de février sont les 2 plus ensoleillés depuis le début des mesures. Le 3e ? 2003 ! Tiens, l'année de la canicule.