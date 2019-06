Records de chaleur sur la Corse ?

Corse, France

De fortes chaleurs sont attendues ce week-end sur la Corse. On évoque même la possibilité de voire les records de chaleur pour un mois de juin être battus, notamment aujourd'hui. Le sirocco s'est installé cette nuit et c'est lui notamment qui va occasionner cette forte hausse des températures. On prévoit entre 35 et 40°C selon les micro-régions, principalement sur toute la partie ouest de l’île. Des températures supérieures à celles de la précédente vague de chaleur du week-end dernier au cours duquel les 37°C ont été atteints dans la zone d'Ajaccio, voire 38°C dans le sartenais.

Patrick Rebilloud, Directeur du centre Météo France d'Ajaccio Copier

Ajaccio est particulièrement concerné par cette poussée de chaleur et la municipalité a décidé de prendre les devants dès hier en annonçant, par mesure de précaution, qu'elle décidait de fermer, par arrêté, toutes les écoles de la ville aujourd'hui, maternelles et primaires. En revanche les crèches climatisées de la ville restent ouvertes de même que les collèges et lycées.

Sirocco, fortes chaleur et pic de pollution attendus aujourd'hui © Maxppp - Jean Luc Flemal

Interdiction d'emploi du feu

Des mesures préventives sont également prises par les deux préfectures de l’île : elles ont décidé d'avancer l’interdiction d’emploi du feu à aujourd'hui en raison de cette forte élévation des températures et d'un taux d’humidité très faible dû à un effet de foehn. Sont donc interdits à compter de ce vendredi et jusqu'au 30 septembre les brûlages de végétaux, les feux de camp ou encore l’utilisation de réchaud et de barbecue, sauf à moins de 5 mètres d’une construction débroussaillée. Il est également formellement interdit de fumer dans les forêts, les landes et le maquis sous peine de poursuites pénales (peines d'emprisonnement et fortes amendes).

Et pour ne rien arranger, notez également que le taux de particules fines dans l'air devrait grimper à nouveau en cette fin de semaine, après un premier épisode de pollution le week-end dernier. Annonce faite par l'organisme de surveillance Qualitair Corse qui précise qu'il s"agit "de particules d'origine désertique en provenance du Sahara et qui circulent en Méditerranée depuis plusieurs jours".