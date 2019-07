Records de températures en Picardie !

Amiens, France

Ce jeudi était annoncé comme la journée la plus chaude de la semaine. Les prévisions étaient justes : tout le monde a pu le constater sur l'ensemble de la région, il a fait très très chaud. Le bureau d'expertise météo Agate a relevé 40, 1° à Amiens, c'était 38° en 2003 ! Il a fait 40,9° à Beauvais, 40, 7° à Abbeville et 39° en bord de mer en Baie de Somme.

"Les bulletins météo qu'on envisageait dans les conférences sur les changements climatiques annonçaient ces valeurs pour 2050 ! "

Pour le prévisionniste Patrick Marlière, directeur du bureau d'expertise Agate basé à Douai dans les Hauts de France " On a atteint des valeurs comme jamais on pouvait l'imaginer dans les prévisions météo les plus pessimistes; les bulletins météo qu'on envisageait dans les conférences sur les changements climatiques annonçaient ces valeurs pour 2050, on a presque 30 ans d'avance ! Malheureusement, le constat est un peu affligeant."