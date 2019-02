Reims, l'une des villes les plus ensoleillées de France en 2018

C'est "Invest in Reims" qui le révèle sur son site internet. Un argument de plus pour vanter les mérites de la ville. D'après les relevés de Météo France, Reims est la 7ème ville de France la plus ensoleillée devant Paris, Lyon, Bordeaux et même Toulouse.

Reims, France

Qui l'eût cru ? Dans le top 10 des villes de France où le soleil a le plus brillé en 2018 figure une ville de Champagne-Ardenne. Reims a été la grande ville la plus ensoleillée de la moitié Nord de la France et la 7ème ville de France devant Paris, Lyon, Bordeaux et même Toulouse.

Déjà en 2014, Reims était bien classée

Avec 2 151 heures d'ensoleillement cumulées et une moyenne de 179 h/mois, Reims a en effet bénéficié, une nouvelle fois en 2018, de conditions météorologiques exceptionnelles. Mais ce n'est pas la première fois ! La cité des Sacres figurait déjà dans ce classement des villes de plus de 100.000 habitants les plus ensoleillées en 2014 avec 2110 heures d'ensoleillement. Reims n'était en revanche que dixième cette année-là. 4 ans plus tard, c'est donc encore mieux !

Des villes du sud devancent Reims

Seules quelques villes du sud de la France ont vu plus souvent le soleil en 2018. La logique est quand même respectée : Marseille, Montpellier, Nîmes, Nice, Perpignan et Grenoble se classent devant Reims Métropole.

Un mois de mai exceptionnel

Au mois de mai, Météo France avait même placé Reims en tête des villes françaises, avec Cherbourg, où le soleil a le plus brillé. Avec 148 heures d'ensoleillement entre le 1er et le 14 mai, Reims avait devancé Paris (128 heures), mais surtout de nombreuses villes du Sud comme Albi (54 heures) ou encore Bastia (54 heures).

Même à l’international, Reims n'est pas ridicule et a vu étonnamment plus souvent le soleil en ce mois de mai que Miami, Madrid ou encore Barcelone.

"Invest in Reims" nous apprend qu'en mai 2018, Reims se classait, avec 280 heures d’ensoleillement, devant ces trois villes : Miami (270h), Madrid (270h) et Barcelone (240h).

Les vendanges par grand soleil dans la Marne ! © Radio France - Sophie Costantzer

Une occasion de booster l'image de Reims !

"Invest in Reims" se réjouit bien évidemment du classement Ce climat clément vient renforcer les nombreux atouts de Reims où 84% des habitants se déclarent satisfaits de la qualité de vie (sondage réalisé en décembre 2018).

L’Agence pour le développement économique a pour vocation d'accompagner, d'attirer et d'implanter des entreprises sur le territoire du Grand Reims.