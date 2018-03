Le ministre de la transition écologique et solidaire a annoncé la réintroduction de deux ourses dans les Pyrénées cet automne. Il s'explique sur France Bleu Béarn ce mercredi matin à 8 heures.

Le ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé lundi la réintroduction à l’automne deux ours femelles dans les Pyrénées-Atlantiques. « Je souhaite engager la réintroduction de deux ours femelles dans les Pyrénées-Atlantiques à l’automne. Je vais demander au préfet d’organiser un dialogue pour réussir cette réintroduction », a-t-il expliqué.

