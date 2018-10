La vidéo de la première des deux ourses à avoir été relâchée en Béarn a été dévoilée ce vendredi par l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'animal, que vous pourrez apercevoir furtivement, a été hélitreuillé en vallée d'Aspe ce jeudi.

Vallée d'Aspe, Accous, France

Les deux femelles ours annoncées depuis des mois sont arrivées en Béarn. D'abord ce fut ce jeudi au tour de Claverina, une femelle de 6 ans, pesant 140 kilos, d'être remise en liberté dans la vallée d'Aspe. Sorita ("petite soeur" en béarnais) a elle été hélitreuillée ce vendredi matin, du côté de la vallée d'Ossau. Âgée de 7 ans, elle pèse dix kilos de plus que sa cadette. Vous pouvez voir les images de l'hélitreuillage de Claverina ci-dessous dans la vidéo de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les deux ourses sont arrivées gravides, et "pourraient avoir des petits dès l'an prochain", annonce l'Agence forestière slovène, qui a supervisé la capture de ces deux animaux. Les ourses slovènes donnent habituellement naissance à deux petits par gestation.

La vidéo du lâché de Claverina

Vous pouvez visionner la version courte (remontée par nos soins) ou la version longue complète de l'ONCFS.