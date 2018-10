Selon l'Agence forestière slovène, qui a supervisé la capture des deux animaux lâchées ce jeudi et ce vendredi en Béarn, les deux ourses sont pleines et "devraient donner naissance à des petits dès l'an prochain".

Vallée d'Ossau, Laruns, France

Claverina et Sorita (âgées respectivement de 6 et 7 ans) sont gravides et devraient donner naissance à des petits dès 2019. L'Agence forestière slovène, qui a supervisé la capture des deux femelles réintroduites en Béarn ce jeudi et ce vendredi confirme que les ourses sont pleines. "À la suite d'examens vétérinaires poussés et de tests de grossesse positifs, il est très probable que les deux ourses donneront naissance à des petits dès l'an prochain", a-t-elle déclaré. La durée de gestation d'un ours est de 6 à 8 mois.

Après l'hibernation, les deux femelles pourront ensuite rencontrer Néré et Canellito, les deux derniers mâles du noyau des Pyrénées-Occidentales. Ce dernier, le fils de Cannelle (abattue par un chasseur en 2004) est le dernier specimen à posséder du patrimoine génétique de l'ours des Pyrénées. Il est lui-même issu d'un père slovène. D'autres réintroductions ont en effet déjà eu lieu auparavant. Les premières datent de 1996.

Forte opposition des éleveurs

Ce jeudi, une première ourse, Claverina (l'héritière ou celle qui détient les clés en béarnais) a été relâchée en vallée d'Aspe, dans la montagne béarnaise. Elle pèse 140 kilos. Sorita( "petite soeur") l'a rejointe ce vendredi matin en Béarn, a précisé le ministre de la Transition écologique ce vendredi sur Twitter.

🐻 Ça y est, elles sont arrivées en toute sécurité ! Bienvenue à Claverina et Sorita qui foulent aujourd’hui pour la première fois les terres béarnaises et redonnent ainsi un avenir à la survie de l’Ours des Pyrénées ! pic.twitter.com/Ltyu8m6wQa — François de Rugy (@FdeRugy) October 5, 2018

Contre cette opération de réintroduction, des barrages filtrants avaient été installés sur plusieurs routes des Pyrénées-Atlantiques par des éleveurs. Les deux ourses ont été hélitreuillées jusqu'au lieu où elles ont été remises en liberté.