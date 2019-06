Rendez-vous aux Jardins de la Fontaine à Nîmes pour découvrir les oiseaux des villes

Nîmes, France

Ça gazouille à Nîmes ! Des visites guidées sur la biodiversité et des balades botaniques sont organisées tout le week-end aux Jardins de la Fontaine et dans le jardin du Musée de la Romanité pour faire découvrir au plus grand nombre les oiseaux et les plantes des villes. Jusqu'au dimanche 2 juin, Sylvain Bidot, agent au service biodiversité de la Ville de Nîmes, montre aux visiteurs les oiseaux qui peuplent les Jardins de la Fontaine.

Des visites guidées et des balades botaniques

" Depuis deux ans, les agents d'entretien des jardins n'utilisent plus du tout de produits phytosanitaires. C'est essentiel pour la biodiversité: il y a beaucoup de mésanges bleues ou de choucas par exemple", explique-t-il à un public très curieux composé d'enfants accompagnés de leurs parents mais aussi de personnes plus âgées.

L'objectif de cette opération organisée au niveau nationale est de faire prendre conscience de l'importance de la biodiversité en la faisant mieux connaître aux citadins dès le plus jeune âge. Gaudin, un jeune garçon de huit ans, a bien compris le principe: "Les oiseaux servent à nettoyer les arbres et à nous garder en vie puisque c'est grâce aux arbres que nous respirons", reprend-t-il fièrement après avoir bien écouté les explications du guide.

Ce dimanche 2 juin deux visites guidées sur la biodiversité ont lieu aux Jardins de la Fontaine. La première est à 10h, l'autre à 11h15. Attention le nombre de place est limité. Cliquez ici pour avoir le programme complet.

Reportage: les visites guidées ont permis aux participants de redécouvrir la faune des Jardins de la Fontaine Copier

Les participants aux visites guidées ont appris plein de choses sur les modes de vie des martinets, des choucas ou encore des mésanges qui vivent dans le parc Copier