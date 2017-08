Renforcement des digues de Loire : les travaux ont (enfin) commencé à Guilly

5 ans après la publication d'un rapport pointant les fragilités des digues de Loire dans le Val d'Orléans, les travaux de renforcement ont enfin débuté à Guilly, près de Châteauneuf-sur-Loire. Ils se poursuivront à St Denis en Val, Sigloy et St Pryvé. Un an de chantier pour 7,5 millions d'€.

C'est un chantier très important qui vient de commencer à Guilly, près de Châteauneuf-sur-Loire. L'Etat procède au renforcement des digues de Loire. Les digues de Loire - les levées, comme on dit localement - c'est 43 km pour le val d'Orléans, et elles permettent de protéger 65 000 personnes en cas de crue majeure du fleuve royal (la dernière crue centennale de la Loire remonte à 1907)... Or ces ces digues sont partiellement en mauvais état, c'est ce qu'a montré un rapport d'expertise dès 2012, qui évoquait "des zones de fragilité persistantes" et même "des anomalies".

Des fragilités, parce que ces digues sont anciennes, elles datent du XVIIème siècle, elles ont depuis été traversées par des canalisations pour l'eau, le gaz, l'électricité. Sans compter les dégâts que provoquent les lapins, les renards et les racines des arbres. Or une digue fragile, cela signifie des risques de rupture accrus, et un impact plus grave en cas de crue de la Loire pour les habitations et la population. Il aura fallu attendre cinq ans pour que les travaux de renforcement commencent, le temps de trouver les financements - un délai dont s'était ému sur France Bleu Orléans Serge Grouard, alors député LR du Loiret.

Le risque zéro n'existe pas

Depuis quelques jours, le chantier a donc débuté à Guilly. Il consiste à construire, à l'intérieur de la digue, un "écran étanche", une sorte de mur de 45 cm de large, 5 mètres de profondeur, et 800 mètres de longueur, afin de minimiser le risque d'une rupture de digue, même si le risque zéro n'existe pas. Une opération similaire aura lieu cet automne à St Denis en Val et Sigloy, et l'été 2018 à St Pryvé St Mesmin. Au total, cette première phase de chantier coûtera 7,5 millions d'euros, financés à 80% par l'Etat et 20% par les collectivités locales. 10 millions d'euros supplémentaires seront nécessaires pour réaliser la seconde phase, qui concernera notamment le déversoir de Jargeau.