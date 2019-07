Renforcement des restrictions d'eau en Vaucluse

Le préfet de Vaucluse renforce les mesures de restriction de l'usage de l'eau. Le département est placé en alerte sécheresse. Les débits des cours d'eau et les nappes se dégradent à cause d"une sécheresse exceptionnelle des sols.

Département Vaucluse, France

En raison des très fortes chaleurs, les bassins du Lez, du Cavalon, de la Nesque et du Sud-Luberon sont en situation d'alerte sécheresse. Le préfet de Vaucluse renforce les restrictions d'eau. Pour l'instant aucune pénurie d'eau potable n'est signalée, mais la baisse des ressources sur certains captages devient inquiétante. C'est le cas sur le plateau de Sault et à Fontaine-de-Vaucluse.

Avec cette vague de températures très élevées, les prélèvements pour l'irrigation augmentent aussi. Les secteurs du Lez, du Sud-Luberon, du Cavalon et de la Nesque passent en alerte renforcée. Tout arrosage y est interdit, quel qu’il soit (pelouses, jardins potagers) sauf pour les espaces verts et équipements sportifs à partir de 19h. Les prélèvements en eau sont réduits de 40 %. Les secteurs de l'Aygues, de l'Ouvèze et du Sud-Ouest du Mont Ventoux restent en alerte ce qui permet des arrosages entre 19h et le lendemain matin 6h seulement. Les prélèvements en eau ne sont réduits que de 20 %.

Pour toutes les communes se trouvant dans un secteur en alerte ou alerte renforcée, il est interdit d'irriguer de 9h à 19h, on ne peut plus laver les voitures hors stations de lavage, ni remplir les piscines privées sauf pour des raisons sanitaires. Les fontaines sont fermées.

Les bassins du Rhône, de la Durance, des Sorgues et de la Meyne sont quant à eux maintenus en vigilance. Soixante-dix-neuf sont concernés par des restrictions d'eau, dont 33 en situation de crise : Ain, Allier, Charente, Cher, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Eure-et-Loir, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Sarthe, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée, Vienne et Yonne.