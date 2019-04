Rennes : des étudiants en chimie inventent un emballage comestible

Rennes, France

Les élèves de première année de l'ENSCR ne manquent pas d'idées ! Un groupe de neuf étudiants a donc inventé un emballage comestible, ce qui lui a valu de remporter récemment le challenge "Innov' Chem" interne à l'école. Les élèves avait 48 heures montre en main pour monter un projet sur le thème imposé des modes de consommations et l'alimentation durables .

Objectif : réduire les déchets

"On est parti du constat que les emballages des boulangeries étaient souvent recyclables mais peu recyclés. On a donc pensé à un emballage comestible pour réduire ces déchets" explique Joris l'un des neuf étudiants qui a travaillé sur ce projet. Les élèves ont donc récupéré une recette culinaire idéale pour la création de ces emballages. "Il y a de l'eau, de l'amidon de pomme de terre, de la lécithine de soja et de la glycérine alimentaire" explique Joris. La recette n'a pour le moment aucun goût mais "rien ne nous empêche d'ajouter des arômes dans la recette pour lui donner un gout sucré ou salé mais il ne faut pas non plus que le goût de l'emballage altère celui du produit à l'intérieur" ajoute Joris.

Les étudiants ont également travaillé sur les coûts. "On a fait une projection pour voir si c'était tenable financièrement et on s'est rendu compte que si on utilise des encres alimentaires pour écrire sur l'emballage ou pourrait vendre des espaces publicitaires. Le projet deviendrait totalement rentable et même moins cher à l'achat pour les boulangeries" explique Floriane, qui a elle aussi participé à ce projet.

Une bonne idée qui va devenir réalité ?

Les jeunes qui ont travaillé sur ce projet ne sont encore que des étudiants de première année. Ils ont encore au moins deux années d'études devant eux. Les enseignants de l'école ont déjà déposé une enveloppe solo à l'INPI, l'Institut national de la Propriété Intellectuelle. Et Joris et ses camarades veulent y croire : "On attend plus qu'un contact des industriels car sans ça on ne pourra évidemment pas se lancer mais si il y a la possibilité, ce serait dommage de ne pas mettre le projet à l'épreuve pour voir jusqu'où il peut aller".