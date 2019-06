Rennes : en kayak ou en paddle, ils ramassent les déchets dans la Vilaine

Rennes, France

"Dans mon kayak j'ai une canette de bière, des bouteilles en plastique, un ballon en mousse, du plastique, du plastique et encore du plastique". Mathieu, bénévole de l'association Breizh sauveteurs sportifs, fait l'inventaire de tout ce qu'il a ramassé. Lui et une vingtaine d'autres, sont en paddle ou en kayak sur la Vilaine, à la fois pour le plaisir, mais aussi pour faire un geste citoyen et écologique : ramasser tous les déchets qu'ils croisent au fil de l'eau. "Il y en a qui font la fête au bord de la Vilaine et qui ne respecte pas vraiment l'environnement" précise Mathieu.

L'équipe était composé de professionnels des sports aquatiques, mais aussi d'amateurs © Corbis - Maxime Bossonney

De Cesson-Sévigné aux étangs d'Apigné, ces bénévoles ont rempli de nombreuses poubelles, pour à la fin récolter plus de 100 kg de déchets. _"C'est pire quand on arrive dans le centre-ville de Rennes"_explique Fanny, qui est venu avec ses enfants à cette deuxième édition de "Sauve ta Vilaine", afin de les sensibiliser.

Plastiques, bouteilles en verre, et parfois même.. des caleçons ! © Radio France - Maxime Bossonney

Car c'est justement ça l'objectif. Faire prendre conscience aux promeneurs, sportifs, plaisanciers, que la Vilaine est un espace à préserver, et que ces déchets dans l'eau finissent tôt ou tard, dans la mer. "Par rapport à l'an dernier il y a du mieux, mais on ne peut pas dire que l'eau soit limpide et propre" dit Olivier Cochard, un des organisateurs de l'événement. "Chacun, par un petit geste simple, peut rendre la Vilaine plus belle".