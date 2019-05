EN IMAGES - Rennes : "On est chaud, plus chaud que le climat" entonne un millier de jeunes

Rennes, France

Un millier de jeunes a manifesté vendredi après-midi sous un beau soleil printannier à Rennes pour défendre le climat. La marche, partie à la mi-journée des jardins du Thabor, s'est déroulée dans une ambiance festive réunissant quelques collégiens, mais surtout des lycéens rennais et des environs. Des jeunes qui ont fait preuve d'imagination avec des slogans comme "et 1, et 2, et 3 degrés", "on est chaud, plus chaud que le climat" ou encore "anticyclone tu perds ton sang froid".

D'autres marches se sont déroulées en Bretagne réunissant par exemple 400 jeunes à Saint-Brieuc, 300 à Vannes, une centaine à Saint-Malo, Auray ou encore à Pontivy.

Un millier de jeunes à Rennes © Radio France - Valentin Belleville