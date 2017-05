Rennes : la chaleur au rendez-vous pour le début du pont de l'Ascension

Des températures estivales en Bretagne ce jeudi, 30° degrés à Rennes et Vannes et même 31° dans le sud de l'Ille-et-Vilaine. Une chaleur confirmée pour vendredi selon Météo France. Dans le centre de Rennes comme aux étangs d'Apigné, on en profite.

Un mois avant l'arrivée officielle de l'été, la chaleur est bien là en Bretagne ce jeudi avec des températures au zénith, 30° à Rennes et Vannes, 26° à Saint-Brieuc et jusqu'à 31° dans le sud de l'Ille-et-Vilaine. C'est bien au dessus des normales saisonnières.

Dans le centre ville de Rennes, alors que beaucoup de commerces sont ouverts, on peut se promener plutôt calmement car l'attrait de la plage a été plus fort que le shopping. Aux étangs d'Apigné, la base de loisirs située au sud-ouest de la ville, il y a eu du monde toute l'après-midi avec baignades et bains de soleil au rendez-vous.

Bains de soleil aux étnags d'Apigné à Rennes © Radio France - Théo Hetsch

Ces conditions météo exceptionnelles sont confirmées pour vendredi par Météo France.