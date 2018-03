Rennes, France

Vous les avez peut-être remarqués dans les rues du centre de ville de Rennes, ces panneaux lumineux qui diffusent des vidéos ou des images animées. Ils remplacent depuis quelques jours les anciens panneaux avec affiche. Vingt-trois panneaux ont déjà été implantés, il y en aura trente au total. Si la majorité municipale rennaise se félicite de ce nouvel ensemble de mobilier urbain moderne, les élus écologistes, eux, dénoncent "des panneaux numériques très énergivores". Pour Matthieu Theurrier, élu EELV à Rennes et à Rennes métropole, "même si ces panneaux fonctionnent avec des leds dernière génération, ils consomment beaucoup trop d'énergie, l'équivalent de 3 foyers chaque jour". L'élu dénonce aussi la pollution lumineuse produite et son impact important sur la faune, notamment les oiseaux qui disparaissent peu à peu des villes.

L'équivalent d'une trottinette électrique rétorque la majorité

Au regard des équipements précédents, "la consommation d'énergie et le bilan carbone de ces nouveaux panneaux ne sont pas beaucoup plus importants " rétorque Benoit Pommier, élu délégué à l'information. Selon lui, les anciens panneaux consommaient 0,2 kW/h sans compter les presque trois tonnes de papier et les kms effectués par les agents pour remplacer les affiches chaque semaine. Ces nouveaux panneaux numériques consomment 0,7kWh, et leur puissance est l'équivalent d'une trottinette électrique souligne l'élu. Benoit Pommier ajoute que "les panneaux sont éteints entre 1h et 6 h du matin."

Ces panneaux, comme les précédents, sont utilisés pour diffuser des spots de pub, pour 50% du temps, mais aussi des informations émanant de la ville de Rennes ou de Rennes Métropole. Il s'agit d'images animées ou de courtes vidéos.