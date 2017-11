Rennes : une entreprise spécialisée dans les éco-animations présente à la COP 23 à Bonn

Ludikénergie c'est le nom d'une petite entreprise de 5 salariés à Rennes qui conçoit des animations 100% développement durable grâce au vélo. Elle est présente à Bonn pour la COP 23, la conférence sur le climat.

La COP 23 se tient à Bonn en Allemagne. La conférence sur le climat a pour objectif d'avancer sur les financements de l'accord de Paris conclu en 2015 pour lutter contre le réchauffement climatique. Le ministère de la transition écologique et solidaire a retenu 2 entreprises bretonnes au sein du pavillon France : le centre Océanopolis de Brest et une petite entreprise de Rennes Ludikénergie. Cette agence de 5 salariés conçoit des animations 100% développement durable grâce au vélo.

Des coups de pédales

Le concept est simple : grâce au vélo on peut produire de l'énergie. "Un vélo produit en moyenne en pédalage régulier 40 watts" explique Candice Petit-Clair responsable communication, "ça peut alimenter une box internet et un petit ordinateur portable. Avec 2 vélos, on peut alimenter facilement une télévision". Ludikénergie a conçu un vélo générateur qui peut presque tout faire; par exemple avec 10 vélos on peut alimenter un grand écran de cinéma et proposer des séances en plein air. L'agence a développé aussi le vélo concert ou un vélo jeux vidéos.

Concept porteur

Ludikénergie déploie ses innovations partout en France, l'an dernier par exemple elle a participé à plus de 200 animations. Pour Justine Granjon, assistante, "la présence à Bonn pour la COP 23 va lui permettre d'acquérir de la visibilité à l'international, mais aussi auprès des institutionnels et des politiques". Emmanuel Macron est attendu au pavillon France de la COP 23. Il fera peut-être un petit détour à Ludikénergie.

A VOIR : le site de Ludikénergie