La renouée du japon, une vraie menace pour la flore locale

A l'origine plante d'ornement venue d'Asie, la renouée du Japon qui s'est diffusée le long des routes et des rivières est très nuisible pour son environnement. Elle figure même au classement des 100 pires espèces envahissantes de la planète selon l'Union mondiale pour la nature !

Elle porte un bien joli nom, assorti à ses fleurs blanches et ses feuilles en forme de cœur, mais son développement très rapide concurrence dangereusement nos espèces locales.. Dans la Loire comme ailleurs, la renouée du Japon s'est largement diffusée le long des routes et des cours d'eau, mais les collectivités se mobilisent pour tenter de contenir sa prolifération.

Une plante invasive redoutable pour la bio-diversité

L'avantage de cette plante venue d'Asie, c'est sa capacité à coloniser rapidement le moindre espace disponible, rappelle Lionel Farrouault technicien de rivière de l'agglomération Loire Forez à Montbrison: " le développement de la renouée du Japon est très rapide et anarchique. Elle va venir concurrencer nos espèces locales en les privant de nourriture et de lumière, jusqu'à faire le vide autour d'elle". Forte d'un système racinaire traçant et d'un rizhome plongent très profondément dans le sol, cette renouée du Japon est donc particulièrement difficile à éliminer: il faut procéder à plusieurs fauchages par an tout en veillant à ne pas disperser des graminées lors de son transport en déchetterie.

La meilleure solution: bâcher le sol pendant plus d'un an !

Pour être sûr de détruire complétement cette Renouée du Japon en évitant toute repousse ou propagation, la meilleure technique consiste à bâcher le sol d'un film plastique opaque sur une longue période. Privées de lumière et d'eau, les longues racines de la plante vont s'atrophier progressivement jusqu'à disparition complète. Des actions sont donc régulièrement menées comme a Gumières, le long de la rivière la Mare où une action d’éradication de la plante a été menée en février dernier par l'agglomération Loire Forez.

Une opération de bachâge le long d'un rivière de la Loire - Loire Forez agglomération

Une opération qui à un coût: 20 000 euros pour traiter 600 m2 de surface le mois dernier à Gumières. Mais la technique est efficace: la renouée du japon perd peu à peu du terrain le long des cours d'eau ligériens. Une lutte qui repose également sur la vigilance de chacun: si vous pensez reconnaître cette plante lors d'une de vos promenades, surtout n'hésitez pas à signaler sa présence à la mairie la plus proche qui transmettra à la plateforme d’identification des espèces invasives dans la Loire.