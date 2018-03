Corse, France

Né en 2016 sous l'impulsion de la Collectivité de Corse, le programme Oreli (Outils pour la rénovation énergétique du logement individuel) permet aux propriétaires de bénéficier de 15.000 euros d'aides consacrés à la rénovation énergétique. Ces enveloppes sont distribuée par l'agence de l'Urbanisme et peuvent s'ajouter à des aides déjà existantes provenant de l'Etat, d'EDF ou d'autres organismes.

Au total, sur un programme de trois ans, 200 logements pilotes ont pu intégrer le dispositif Oreli. Ce mercredi 14 mars, les premiers chantiers terminés ont été présentés sur la commune d'Afa, dans la région ajaccienne. Marie-Hélène Girard, 75 ans, fait partie des bénéficiaires. Pour son retour à la maison après un an d'hospitalisation, sa fille l'avait inscrite au programme Oreli et elle a découvert des ouvertures neuves et une isolation intégralement refaite.

Marie-Hélène Girard, habitante d'Afa, fait partie des premiers bénéficiaires du programme Oreli pour la rénovation énergétique des logements individuels. © Radio France - France Bleu RCFM - Thibault Quilichini

Coût total du projet : 75.000 euros. Une somme prise en charge à 94% par la Collectivité de Corse, en raison des faibles revenus de Marie-Hélène Girard. Pour sa fille, Jeannick Susini, c'était aussi une manière de pouvoir maintenir sa mère à domicile malgré une santé fragile. "On a préféré investir dans sa maison, plutôt que de recourir à un placement dans un Ehpad", confie-t-elle.

Le programme Oreli finance des matériaux pour la rénovation thermique des logements. © Radio France - France Bleu RCFM - Thibault Quilichini

Autre propriétaire de la commune d'Afa, Josette Castellana a pu elle aussi profiter du dispositif Oreli. 40.000 euros de travaux pris en charge à 60% ont été nécessaires sur sa maison datant de 1967. Elle aussi constate une vraie différence. "On vit comme à Hawaï, décrit-elle. Depuis qu'on a isolé les murs par l'extérieur et les combles, on vit presque en maillot de bain dans la maison. La nuit, on ne supporte plus la couette. On ouvre les fenêtres pour dormir et on chauffe très très peu."

111 ménages ont déjà été retenus pour participer à l'opération Oreli. 89 devraient encore y avoir droit. Tous les propriétaires insulaires disposent d'une année pour s'inscrire.