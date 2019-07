Réouverture de la plage du Malsaucy, une semaine après les Eurockéennes

Même si les travaux de démontage et de remise en état ne sont pas tout à fait terminés, la plage et la base nautique du Malsaucy rouvrent ce samedi, moins d'une semaine après les Eurockéennes et la venue de 130 000 festivaliers sur le site.

Évette-Salbert, France

Moins d'une semaine après les Eurockéennes, les Terrifortains vont pouvoir se réapproprier le Malsaucy. En tout cas une partie. La base de loisirs et sa plage ainsi que la base nautique (en face) rouvrent au public ce samedi matin à partir de 10H et, normalement, il n'y aura plus de traces du passage des milliers de festivaliers. Les équipes et les prestataires du festival se sont activés pendant plusieurs jours.

De toute façon ce terrain c'est un guerrier (Romu, le régisseur des Eurocks)

"La plage a été un peu abîmée car le terrain était très sec avant , mais bon ce terrain c'est un guerrier, il va s'en remettre très vite. De toute façon, on est en train de replaquer les parties où il n'y a plus d'herbe et les gens pourront retrouver le site encore plus propre qu'avant" explique Romuald, le régisseur des Eurocks.

500 mètres carrés de pelouse changés

"On a eu de la chance avec la météo" ajoute Marie-Claude Chitry Clerc, vice présidente du conseil départemental en charge du dossier. "Du coup, dans l'ensemble, le terrain est moins abîmé que certaines années". "Traditionnellement, on change entre 2 000 et 5 000 mètres carrés de pelouse, et là c'est juste 500 mètres carrés. Le sable a été également renivelé et nettoyé".

L'opération "No mégots" a été un succès

Il y a eu également moins de micro déchets à ramasser, car le conseil départemental a mis en place cette année l'opération "No mégots", avec des brigades sur le site et au camping, des cendriers un peu partout et des minis cendriers distribués aux festivaliers. En tout, 50 000 mégots ont été récoltés, c'est à dire 14 kilos.

L'ensemble du site sera rendu aux promeneurs le week-end prochain

Les promeneurs devront tout de même faire attention. Tout n'est pas démonté et nettoyé. Les équipes des Eurocks continuent de travailler au nettoyage et au démontage. Il y a des barrières et des engins de chantiers encore sur la presqu’île. Le site devrait entièrement être rendu aux promeneurs le week-end prochain.