Les rivières souffrent, pas ou peu de pluie depuis des semaines, tous les secteurs du département sont concernés.Et c'est surtout vrai sur le bassin de l'Oudon où, ici, on est passé au seuil d'alerte renforcée.

Livré-la-Touche, France

De nombreuses interdictions ou restrictions de l'usage de l'eau ont été décidées par la Préfecture sur l'ensemble des bassins hydrographiques du département.

illustration sécheresse mayenne © Radio France

Interdiction, par exemple, de remplir les piscines et d'arroser les pelouses et les terrains de sports, de laver les voitures chez soi. L'irrigation agricole est également soumise à ces dispositions, interdiction totale ou à certaines heures. En revanche, l'abreuvement des animaux et le nettoyage des bâtiments restent possibles. Les habitants sont invités à réduire leur consommation d'eau.

Les agriculteurs peuvent râler contre une météo pas assez capricieuse. Dans le sud-ouest mayennais, la récolte de maïs est cette année de mauvaise qualité.

►►France Bleu Mayenne a rencontré, à Livré-la-Touche, un employé agricole dans un champ de maïs

Un gros volume pour le maïs mais d'une qualité médiocre Copier