Reprise de l'incendie près de Mirabeau dans le sud Luberon

Ce dimanche 30 juillet les pompiers de Vaucluse nous signalent une reprise dans le massif près de Mirabeau. Des avions bombardier d'eau ont commencé leurs rotations.

Le feu a repris à la lisière d'une zone qui n'avait pas été brûlée par l'incendie qui a ravagé plus de 1200 hectares de végétation entre la Bastidonne et Mirabeau dans le sud Luberon cette semaine. La zone difficile d'accès est déjà survolée par des avions bombardier d'eau. Deux colonnes de pompiers ont été envoyées pour tenter d'éteindre les flammes au sol. Le feu a repris en haut du Saint Sépulcre. Il n'y a pas à l'heure actuelle d'informations sur l'ampleur et la surface couverte par cette reprise. Les pompiers du SDIS 84 se veulent rassurant et précise qu'il n'y a pas de propagation.