Réserve naturelle d'Erstein : le pain sec est un poison pour les cygnes

On s'imagine faire une bonne action. A tort ! Donner du pain sec aux cygnes, c'est une très mauvaise idée. Le pain, produit transformé, salé, avec du gluten et des additifs, est toxique pour cet oiseau herbivore. Une trentaine de cygnes en sont morts récemment, près du plan d'eau de Plobsheim.

Krafft, Erstein, France

En quelques semaines, au sein de la réserve naturelle d'Erstein, les agents de l'ONCFS, l'office national de la chasse et de la faune sauvage ont compté une quinzaine de cadavres de cygnes près des bras du Rhin. Les promeneurs leur en ont signalé autant, repérés près des rivières ou en forêt, dans les environs de Gerstheim ou du plan d'eau de Plobsheim. Les cygnes des cours d'eau strasbourgeois sont concernés également.

la réserve naturelle d'Erstein accueille de nombreux cygnes toute l'année © Radio France - Corinne Fugler

Erwan Hornier est le conservateur de la réserve naturelle de la forêt d'Erstein, gérée par l'ONCFS. Avec ses collègues, et avec la mairie d'Erstein, il s'efforce de décourager les promeneurs qui attirent les oiseaux avec leur vieux pain: "On donne du pain aux cygnes, qui aiment ça, donc ils viennent le chercher. Mais les trois quarts du pain restent au fond et pourrissent, c'est le lieu où se développent des bactéries qui, après, leur sont fatales."

Erwan Hornier, de l'ONCFS : Le pain est un poison pour le cygne Copier

Les cygnes sont plus fragiles à la fin de l'hiver

Selon les premières expertises, c'est en effet l'excès de nourrissage qui a tué ces dizaines de cygnes. Les oiseaux ont succombé à une maladie gastrique, une entérite à clostidrium, qui a sans doute été provoquée par l'ingestion de pain contaminé.

Camille Fahrner, de la LPO : Le pain, c'est comme un bonbon pour les cygnes Copier

Les promeneurs croient faire une bonne action en déversant leurs sacs de vieux pain sec sur les berges. A la rigueur, l'estomac de ces palmipèdes tolère la salade, concède Camille Fahrner, médiatrice faune sauvage à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, mais en fin d'hiver, quand ils sont affaiblis, ou en période de canicule, quand la végétation est desséchée.

Les ragondins trop nombreux en Alsace

En réalité les cygnes, qui sont herbivores, se débrouillent très bien tous seuls. Ils trouvent tout ce dont ils ont besoin dans les cours d'eau. Il est inutile de les nourrir.

Si vous trouvez un cygne mal en point, vous pouvez le signaler à la LPO ou alors, dans l'Eurométropole de Strasbourg, à la SACPA, la fourrière animale.

Le ragondin et le rat d’égout, eux, supportent très bien le pain sec. Mais il est interdit de les nourrir, ce sont des nuisibles et ils sont bien assez nombreux....