Restriction d'eau pour les agriculteurs dans les Deux-Sèvres

De nouvelles restrictions d'eau sont mises en place par la préfecture ce weekend. Elles concernent les agriculteurs.

Plus de prélèvement d'eau pour le bassin de Lambon et une réduction dans celui de la Sèvre Niortaise à partir de ce vendredi 9h. Les niveaux d'alertes ont été relevés. Une façon selon Cyril Mouillot, chef du service environnement et eau de la direction départementale et des territoires des Deux-Sèvres "d'agir au jour le jour mais aussi de faire de la prévention"' pour éviter d'atteindre le niveau maximal de crise cet été.

La préfecture s'appuie sur des niveaux dans le Marais poitevin ou celui de la Tiffardière pour savoir s'il faut imposer des restrictions ou non. Et selon Cyril Mouillot, il faudra réduire le prélèvement hebdomadaire au bassin de la Sèvre Niortaise : "si un agriculteur prélève 1.000 mètres cube par semaine, il ne pourra en prélever que 500 désormais".

La direction départementale des territoires et la préfecture doivent désormais attendre sept jours pour voir si les restrictions peuvent être levées.

