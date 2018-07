Yonne, France

Les trois zones concernées sont dans l'Aillantais, le secteur du Tholon-Ravillon - dans la région de Noyers, le Serein Amont - dans l'avallonais, le secteur du Cousin.

Le département a été placé en vigilance sécheresse le 23 juillet 2018. Depuis deux mois la faible pluviométrie a entraîné une diminution des débits des cours d'eau et les températures (vous l'avez remarqué) sont supérieures aux normales saisonnières. pour les 3 secteurs concernés il est notamment interdit d'arroser les potagers et jardins entre 8h00 et 19h00. Interdiction aussi de remplir des piscines ou de laver des véhicules, sauf dans les stations professionnelles.. les restrictions concernent aussi le fonctionnement des fontaines publiques

Zone d’alerte SEREIN AMONT

Aigremont

Angély

Annay-sur-Serein

Annoux

Argenteuil-sur-Armançon

Athie

Beine

Béru

Blacy

Bleigny-le-Carreau

Censy

Chablis

Châtel-Gérard

Chemilly-sur-Serein

Chichée

Cisery

Collan

Courgis

Coutarnoux

Dissangis

Dyé

Fleys

Fontenay-près-Chablis

Fresnes

Grimault

Guillon

Jouancy

Joux-la-Ville

La Chapelle-Vaupelteigne

Lichères-près-Aigremont

Lignorelles

Ligny-le-Châtel

L'Isle-sur-Serein

Maligny

Marmeaux

Massangis

Méré

Môlay

Montigny-la-Resle

Montréal

Moulins-en-Tonnerrois

Nitry

Noyers

Pacy-sur-Armançon

Pasilly

Pisy

Poilly-sur-Serein

Pontigny

Préhy

Rouvray

Saint-André-en-Terre-Plaine

Saint-Cyr-les-Colons

Sainte-Colombe

Sainte-Magnance

Sainte-Vertu

Sambourg

Santigny

Sarry

Sauvigny-le-Beuréal

Savigny-en-Terre-Plaine

Sceaux

Talcy

Thizy

Trévilly

Varennes

Venouse

Vignes

Villy

Vireaux

Viviers

Yrouerre

Zone d'alerte THOLON-RAVILLON-VRIN et OCQUES

Aillant-sur-Tholon

(MONTHOLON)

Beauvoir

Béon

Branches

Bussy-le-Repos

Cézy

Champlay

Champvallon

(MONTHOLON)

Chamvres

Charbuy

Charmoy

Chassy

Chichery

Cudot

Egleny

Epineau-les-Voves

Fleury-la-Vallée

Guerchy (VALRAVILLON)

Joigny

La Celle-Saint-Cyr

La Ferté-Loupière

Laduz (VALRAVILLON)

Les Ormes

Lindry

Merry-la-Vallée

Neuilly (VALRAVILLON)

Parly

Paroy-sur-Tholon

Poilly-sur-Tholon

Pourrain

Précy-sur-Vrin

Saint-Aubin-Château-Neuf

(VAL d'OCRE)

Saint-Julien-du-Sault

Saint-Loup-d'Ordon

Saint-Martin-d'Ordon

Saint-Martin-sur-Ocre

(VAL d'OCRE)

Saint-Maurice-le-Vieil

Saint-Maurice-Thizouaille

Senan

Sépeaux-Saint-Romain

Sommecaise

Verlin

Villemer (VALRAVILLON)

Villiers-Saint-Benoît

Villiers-sur-Tholon

(MONTHOLON)

Volgré (MONTHOLON)

Zone d’alerte COUSIN

Annay-la-Côte

Annéot

Avallon

Beauvilliers

Bussières

Cussy-les-Forges

Domecy-sur-le-Vault

Etaule

Girolles

Givry

Island

Magny

Menades

Pontaubert

Quarré-les-Tombes

Saint-André-en-Terre-Plaine

Saint-Brancher

Sainte-Magnance

Saint-Germain-des-Champs

Saint-Léger-Vauban

Sauvigny-le-Bois

Tharoiseau

Tharot

Vault-de-Lugny