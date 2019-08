Restrictions d'eau renforcées dans l'Hérault à cause de la sécheresse

Arroser son jardin, remplir sa piscine, laver sa voiture... Autant d'activités soumises à des restrictions d'eau depuis juillet 2019, dans le bassin-versant de l'Hérault (Agde, Pézenas, Lodève...) et dans le Vidourle. Ces mesures viennent d'être renforcées par la préfecture de l'Hérault.

Hérault, France

La pluie se fait attendre dans l'Hérault. Les orages de juillet n’ont donné lieu qu’à des averses minimes et très localisées. Insuffisant pour compenser le manque d'eau accumulé. Conséquence : l’étiage précoce des cours d'eau se renforce (c'est-à-dire la période de l’année où le niveau d’un cours d'eau est au plus bas).

La tendance à la baisse des eaux souterraines concerne 80 % des nappes phréatiques. Les bassins versants de l’Hérault, les affluents de l'Orb et de la Lergue sont particulièrement touchés en ce milieu d’été. La préfecture de l'Hérault renforce donc les mesures de restrictions d'eau.

Limitations renforcées sur les bassins-versants du Vidourle, de l’Hérault, la Lergue et sur les affluents de l'Orb (la Mare, le Gravezon, le Jaur et le Vernazobres)

Interdiction 24h/24h : l’arrosage des terrains de sports, des golfs, des jardins, des pelouses et espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, le lavage des voiries, le fonctionnement des douches de plage, le remplissage des étangs et plans d’eau de loisir à usage personnel, la vidange des plans d’eau de toute nature dans les cours d’eau, certains travaux sur station d’épuration.

Interdiction de 8h à 20h : l’arrosage des jardins potagers

Interdiction de 11h à 20h : l’arrosage des cultures agricoles (sauf micro-irrigation, goutte à goutte et cultures hors sol, productions dépendantes et fragiles, certaines ASA)

Des restrictions également dans le Canal du Midi

Interdiction 24h/24h : le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles, le fonctionnement des bornes et fontaines en circuit ouvert.

Interdiction de 8h à 20h : l’arrosage des terrains de sports, des golfs, des jardins, des pelouses et espaces verts publics et privés, des jardins potagers ou d’agrément)

La préfecture appelle les citoyens de l'ensemble du département à adopter des "pratiques de consommation d'eau raisonnées et économes" afin d’éviter d'autres restrictions.