Restrictions de l'usage de l'eau : 70 contrôles en un mois en région Centre Val de Loire

Attention, si vous pensez que vous pouvez ne pas respecter les restrictions en vigueur dans les six départements de la région Centre Val de Loire, sachez que des inspecteurs de l'environnement sont mobilisés pour des contrôles réguliers, et que les sanctions peuvent être lourdes

Orléans, France

Depuis le 1er juillet 2019, les inspecteurs de l'environnement chargés de vérifier le bon respect des restrictions de l'usage de l'eau en région Centre Val de Loire, ont procédé à 70 contrôles, et dressé 14 procès-verbaux. "Tout le monde est concerné", explique Bruno Housset, en charge de la coordination des contrôles au service police de l'Agence Française de la Biodiversité.

"Il peut y avoir la tentation de se dire "je vais passer entre les mailles du filet", mais non, nous faisons des contrôles chaque semaine et partout dans la région, dans toutes les communes qui sont en restriction d'usage. Et _tout le monde peut être concerné_, les professionnels (agriculteurs et industriels) comme les particuliers et les collectivités".

Alors je peux être contrôlé même si j'arrose simplement mon potager en me disant que ça ne fera de mal à personne ? Oui, si c'est en-dehors des horaires de l'arrêté de mon département (entre 8h et 20h).

Parfois les contrôles se passent mal

L'Agence Française de la Biodiversité et l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sont les deux administrations qui mobilisent, sur le terrain, des agents assermentés -et armés- chargés de faire respecter ces arrêtés préfectoraux. "Parfois les contrôles se passent mal", reconnait Bruno Housset, "nous faisons très attention".

Des suites judiciaires dissuasives

"Il faut bien comprendre que la ressource en eau, aujourd'hui, doit être partagée, que nous sommes en période de crise hydrologique, donc tout le monde doit faire attention" précise Bruno Housset. Il ajoute que les procureurs, dans chaque département, sont associés à ces contrôles, pour assurer les suites judiciaires. "Cela peut aller de l'avertissement judiciaire, jusqu'à une convocation au tribunal en audience pénale, si le contrevenant se montre un peu trop récalcitrant".

Des contrôles parfois suite à un signalement

Les inspecteurs de l'environnement reçoivent notamment des signalements, pour orienter leurs contrôles, mais interviennent aussi en fonction des secteurs les plus touchés. Le Loiret, par exemple, en situation de crise depuis plusieurs semaines au vu du niveau de ses cours d'eau, a connu huit opérations de contrôle en un mois, trois PV ont été dressés".