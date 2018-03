Hérault, France

Les salariés de Météo France sont inquiets. Les moyens de l'établissement public vont continuer à diminuer ces prochaines années. Dans le cadre "d'Action Publique 2022", les centres météo de proximité sont voués à disparaître au profit de pôles régionaux qui centraliseront les prévisions.

À Montpellier, Météo France fait des prévisions pour l'aéronautique et la météo "classique". L'une sera gérée bientôt depuis Bastia (aéronautique) et l'autre depuis Aix-en-Provence et Nice (prévisions météo). Les syndicats s'inquiètent de ces plans de restructuration à répétition depuis 10 ans et de leurs conséquences locales.

Des prévisions moins précises localement

L'établissement public est passé de 3.700 agents en 2008 à moins de 3.000 l'an dernier. 500 postes devraient disparaître d'ici quatre ans (non remplacements de départs à la retraite, pas de licenciements). Cela inquiète Jean Bonhomme, représentant syndical "Solidaires Météo" sur le centre départemental de Météo France à Montpellier.

"Il n'y aura plus d'expertise territoriale."

Il craint des répercussions sur la qualité du service : "On ne peut pas maintenir le même niveau de précisions. Ne serait-ce que pour des questions de temps consacrés à la prévision. L'exigence ne peut pas être la même, on va avoir des pertes d'informations et de détails avec une prévision à distance. Dans certains micro-phénomènes ou situations d'urgence, cela risque de mettre les gens qui travaillent dans des situations critiques".

Les syndicats rappellent que le nombre d'implantations de proximité de Météo France est passé de plus d'une centaine en 2011 à une cinquantaine en 2017. Il devrait tomber à une trentaine d'ici 2022.

La carte du nombre d'implantations locales de Météo France montrent l'évolution de ces 10 dernières années © Radio France - Thomas Biet