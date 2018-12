Retour à la normale sur les plages de l'Hérault après la pollution aux boulettes d'hydrocarbure

Hérault, France

Une pollution par hydrocarbure a touché, entre le 6 et le 27 novembre, la quasi-totalité des plages du département de l’Hérault. La préfecture indique ce lundi que la situation est maintenant redevenue normale : plus aucune arrivée de résidus d’hydrocarbure n’a été signalée sur le littoral héraultais ces dernières semaines. En ce qui concerne le nettoyage des plages, les collectivités concernées ont mené des opérations régulières de nettoyage des plages avec si nécessaire le déclenchement du plan communal de sauvegarde et parfois la fermeture des accès et de la baignade. Un premier ramassage manuel a permis de trier les déchets à la source et de mettre en stockage protégé les hydrocarbures.

Aujourd’hui, les chantiers de nettoyage sont terminés mais la pollution persiste dans certaines zones rocheuses difficiles d’accès. Une expertise est en cours avec une société spécialisée en dépollution pour déterminer les modalités de nettoyage envisageables.

Ouverture d’une enquête pour pollution

Le procureur de la république de Paris a ouvert une enquête pour pollution. Les analyses des résidus d’hydrocarbures retrouvés sur les côtes de l’Hérault sont toujours en cours afin de déterminer l’origine de la pollution.

Les assureurs des deux navires entrés en collision au large du cap Corse le 7 octobre dernier vont prendre en charge la collecte des déchets polluants ramassés par les collectivités.

Indemnisation des collectivités

les collectivités sont invitées à effectuer leur demande d’indemnisation auprès du Claims Submission Office (CSO) qui est un bureau des réclamations spécialement créé par les deux assureurs en responsabilité civile des navires entrés en collision. Aucun dépôt de plainte n'est nécessaire pour prétendre à l’indemnisation des frais engagés.

La direction départementale des territoires et de la mer continue à coordonner les mesures à mettre en place en lien avec les communes concernées. Le préfet tient à souligner l’efficacité de l’organisation des collectivités pour faire face à cette crise inédite, ainsi que pour la qualité du dispositif de nettoyage