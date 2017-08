Retour de la chaleur : jusqu'à 35 degrés en Dordogne

Un temps estival et chaud s'installe sur la Dordogne jusqu'à vendredi. On attend jusqu'à 35 degrés ce mardi. A partir de vendredi le temps sera à l'orage mais les températures devraient rester agréables jusqu'à la fin du mois d'août.

C'est un temps chaud qui s'installe sur la Dordogne pendant les trois prochains jours. Selon Météo France Agen, "les températures pourraient grimper jusqu'à 35 degrés ce mardi" en Dordogne. C'est en bergeracois et dans le sarladais qu'il fera le plus chaud. Mais on attend aussi des températures supérieures à 30 degrés à Périgueux et dans le Périgord Vert. La journée de mardi sera d'ailleurs le plus chaud de la semaine.

capture écran Météo France - Météo France

Mercredi et jeudi : autour de 30 degrés

Les journées de mercredi et jeudi seront un peu moins chaudes mais elles resteront très agréables avec une quinzaine de degrés le matin et autour de 28 à 30 degrés l'après-midi. Avec toujours des températures légèrement plus élevées dans le sud du département.

Vendredi : dégradation orageuse mais des températures toujours estivales

A partir de vendredi, le temps se rafraîchit avec l'arrivée d'une dégradation orageuse en fin de journée. Au programme : des averses mais toujours des températures assez chaudes, autour de 27 à 28 degrés. Ce temps mitigé devrait durer tout le week end. Météo France prévoit la persistance de températures très douces jusqu'à la fin du mois d'août.