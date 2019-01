Retour de la neige en Lozère

Lozère, France

Une perturbation touche à l'heure actuelle l'ouest du département, Aubrac, Causses jusqu'à Mende et devrait s'estomper rapidement d'ici la fin de matinée. Cet après-midi de faibles chutes de neige pourraient se produire sur l'est (Langogne etc.) de manière ponctuelle.

Une accalmie est attendue pour la nuit prochaine avant qu'une nouvelle perturbation n'arrive sur le département demain dans l'après-midi et en soirée. Il est attendu de 2 à 10 cm. Demain matin les températures seront basses (-2 à-7°C)

ROUTES

Réseau départemental: l'ensemble du réseau est en C2, les services sont à pied d’œuvre. L'amélioration des conditions de circulation devraient arriver dans l'après-midi, le passage de la perturbation se terminant en fin de matinée.

Réseau national et autoroute

Les réseaux de la DIR sont en C2 et s'améliorent nettement au fil des heures. Sur l'A75, il y a des averses de neiges ponctuellement fortes avec une tendance à l’amélioration. Une voie est au noir (la seconde voie sera déneigée une fois la fin des chutes de neige). Sur le réseau national, la RN88 est au noir, la RN106 est en cours de traitement, avec des difficultés de circulation.