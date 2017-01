Retour de la neige en plaine en Drôme-Ardèche

Les deux départements ne sont pas en alerte mais Météo France annonce quelques centimètres de neige ce mercredi matin dans la vallée du Rhône. Les flocons devraient remonter jusqu'à Valence.

Il faudra être prudent ce mercredi matin sur les routes . La neige fait son retour dans la vallée du Rhône !

Météo france prévoit un épisode de neige, pas très intense, mais qui va tomber au pire moment de la journée : à l'heure du départ au travail ou à l'école ...Les flocons toucheront surtout le sud Drôme-Ardèche et, à priori, à partir de 6 heures ou 7 heures du matin :

La Drôme et l'Ardèche concernés par la neige mais attention si vous devez voyager plus au sud : le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont en vigilance orange pour la neige et surtout le verglas qui pourrait toucher les deux département mercredi entre 6 heures et 10 heures .