C'est un grand classique dans le Loiret. Dès qu'il fait froid et que le soleil brille, la pollution atmosphériques aux particules fines fait son retour. Lig’Air a informé la préfecture du dépassement du dépassement du seuil d'information et de recommandation jusqu'à nouvel ordre.

Loiret, France

Le Loiret est concerné par une alerte de dépassement du seuil d'information et de recommandations pour les particules en suspension PM10. Celacorrespond à des concentrations supérieures à 50 microgrammes/m3 par jour. Cette pollution est favorisée par les conditions météorologiques de ce jeudi(situation anticyclonique et froide) et qui peut affecter les personnes allergiques, asthmatiques, malades, les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans.

Diminution des concentrations vendredi

L'arrivée d'une perturbation pour vendredi 9 février 2018 engendrera une diminution des concentrations. La procédure d'information et de recommandation est déclenchée pour l'ensemble du département et sera maintenue jusqu'à sa levée ou un passage au niveau "alerte" par la préfecture.

Des températures très froides dans le Loiret

Dans le Loiret, c'est à Orléans (station de Bricy) qu'il a fait le plus froid la nuit dernière avec -12,6°C. Selon les services de Météo France, "Orléans a bien été l'une des villes les plus froides de France." Mais le record de la nuit est pour la ville de Châteaudun, en Eure-et-Loir, avec -13,5°C.

On est malgré tout loin des records : -16,4°C relevés à Orléans en 2012, -22°C à Amilly en 1986.

[Bilan des températures minimales du 08 février 2018] Le thermomètre est descendu bien bas sur nos régions ce jeudi 08 février matin : on a souvent dépassé les -10°C au Nord de la Loire, avec jusqu'à -13,5°C à #Châteaudun (#EureetLoir). Notre bilan ➡ https://t.co/Ry0f1QTqxcpic.twitter.com/kdjvlxMSQA — Asso Météo Centre (@AssoMeteoCentre) February 8, 2018

Quelle tendance météo pour vendredi?

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel s'annonce bien étoilé ce qui favorise une baisse sensible des températures au petit matin. "Attention sur les routes où des gelées blanches sont à craindre en seconde partie de nuit," selon Météo France.

Peut-on attendre autant de neige que mercredi matin au réveil à Orléans ? © Radio France - Anne Oger

Une nouvelle perturbation atlantique est attendue sur le Loiret. Cette perturbation s'annonce assez active et donne des chutes de neige généralisées. Dans le détail, le ciel se couvre rapidement en début de journée et les chutes de neige débutent en cours de matinée. Elles se poursuivent une partie de l'après-midi. La neige tient au sol avec une épaisseur comprise entre 3 et 7 centimètres. Cette perturbation quitte le département avant la fin de journée.