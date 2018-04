Laval, France

Depuis lundi, les températures sont quasi estivales en Mayenne. Le soleil s'installe et d'après Météo France, 24 degrés sont encore attendus à Laval et Évron pour mercredi. 25 degrés même du côté Craon, Quelaines-Saint-Gault et Saint-Laurent-des-Mortiers.

Dès que le soleil pointe le bout de son nez, dans son salon, Les Fées Beauté, Allée du Vieux Saint-Louis, Laura Oger est très sollicitée. "Le téléphone n'arrête pas de sonner. Le soleil donne envie de changer de tête et de se faire bichonner. En coiffure c'est donc davantage de "relooking" et davantage d'épilation côté spa" explique la professionnelle. Se faire bichonner c'est justement la raison pour laquelle Valérie est installée devant un miroir, pour se faire des mèches. "C'est une habitude pour moi. J'ai rendez-vous tous les quinze jours (rires). C'est important de maintenir une jolie coiffure et de l'entretenir" sourit cette cliente régulière.

Les sourcils c'est tendance

"La mode en 2018, pour la coiffure, c'est d'en rester avec des choses très naturelles. La couleur blonde est encore bien présente. Se faire épiler les sourcils est très à la mode aussi. Ce sont les stars qui nous permettent d'avancer sur ses choses-là et d'évoluer" continue Laure Oger. Le retour du soleil c'est aussi le retour de la saison des mariages, d'où une certaine affluence le samedi dans le salon.

Plus de place en terrasse

Diabolo banane-kiwi, jus de fruits, bière fraîche (avec modération). Les Mayennais sont nombreux à s'attabler en terrasse depuis le début de la semaine. À Laval, dans le centre-ville, rares sont les restaurants à proposer une terrasse pour manger. "Tout le monde se jette sur les tables" note Théo Duval, serveur au restaurant Le Duplex, allée de Cambrai. "Sur un service je peux accueillir 50 ou 60 clients en terrasse. Donc sur une journée entière on peut arriver à une centaine de personne" estime le barman.