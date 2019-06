Retour progressif à la normale après les violents orages dans la Loire

Loire

Météo France ne s’était pas trompé en lançant une alerte orange aux orages sur les départements de Rhône-Alpes. Peu avant 14h, des trombes d’eau et des grêlons de la taille d’une balle de ping-pong ont commencé à s’abattre sur l’agglomération stéphanoise mais aussi sur les vallées du Gier de l’Ondaine.

En moins de deux heures, les pompiers ligériens ont été appelés à 168 reprises, essentiellement pour des inondations à Saint-Etienne, Roche-la-Molière, La Talaudière mais aussi du côté de Firminy et Saint-Chamond. Les pompiers ont également dû secourir en urgence deux automobilistes dont le véhicule était partiellement immergé à Saint-Etienne.

L’A72 coupée plusieurs heures

Sur les routes, les automobilistes se sont parfois retrouvés bloqués à cause de chaussées submergées. Notamment sur l’A72, où la circulation a été coupée jusqu’en fin d’après-midi, à hauteur de Montreynaud mais aussi sur l’A47, vers Saint-Chamond. Au plus fort du déluge, la compagnie autoroutière de la CRS 50 a demandé aux conducteurs de ne plus s’engager sur les autoroutes ni sur la N88, elle aussi inondée, notamment entre Saint-Etienne et Firminy.

Canalisations engorgées, routes inondées

En ville aussi, plusieurs axes ont été inondés, les grilles, avaloirs, voire les canalisations étant rapidement engorgés par les feuilles et branches tombées sous l’effet de la grêle et du vent.

A Saint-Etienne, la grêle a particulièrement touché les quartiers Bergson, Geoffroy Guichard, La Terrasse et Méons mais la ville prévoit aussi des opérations de nettoyage, ce dimanche, en centre-ville, sur les places Jean-Jaurès, Hôtel de Ville et place du Peuple.