Lille, France

Ce mardi matin, 22 000 foyers restent privés de courant dans la région, essentiellement dans les Flandres et sur la côte. C'est le département du Nord qui est le plus touché (13 000 foyers) par rapport au Pas-de-Calais (9 000 foyers). Enedis, le gestionnaire d'électricité, annonce un retour à la normale ce mardi soir. Au plus fort de la tempête, 55 000 foyers se sont retrouvés sans courant lundi après-midi. 650 agents d'Enedis sont mobilisés, venus de toute la région mais aussi des régions voisines (Picardie, Champagne-Ardennes) ou proches (Normandie).

Pas de transports scolaires, reprise du trafic poids lourd

Le Nord-Pas-de-Calais reste placé en alerte orange neige-verglas jusqu'à 10h ce mardi matin. Le Conseil Régional, qui gère les transports en cars, a préféré ne pas prendre de risque en annulant tout transport scolaire ainsi que les cars interrurbains. La préfecture du Pas-de-Calais avait interdit la circulation des poids lourds jusqu'à ce mardi matin, 8h. Les camions doivent pouvoir reprendre la route ensuite même si certains axes, à l'ouest, du département restaient interdits ce mardi matin.

A la SNCF, le trafic doit revenir à la normale dans l'après-midi. La fermeture de la ligne Hazebrouck-Dunkerque, ce lundi après-midi, a désorganisé l'ensemble du réseau ferroviaire. La ligne a été réparé, vers 23h, est rouverte ce mardi matin, mais les trains, les conducteurs et les contrôleurs se sont retrouvés éparpillés dans la région. Il était devenu impossible du coup de les acheminer en bus interrurbains, qui sont interdits à la circulation. Ce qui explique, par exemple, pourquoi le TGV de 7h03 au départ d'Euralile ce matin pour Calais a été supprimé.

D'importants cumuls de pluie

Les derniers flocons sont tombés, ce mardi vers 5h du matin sur la métropole lilloise et la Pévèle. La perturbation s'est ensuite évacuée vers la Belgique. Elle a apporté d'importants cumul de précipitations : 35mm de pluie à Arras en 24 heures, une quantité qui tombe habituellement, pour un mois de décembre, en deux semaines. On a mesuré également 20 à 30mm de précipitations à Calais, Lille, Cambrai et Dunkerque. Des quantités de pluies qui ont entraîné une montée des eaux dans deux communes, au sud d'Arras : Pas-en-Artois et Saint-Amand-lès-Pas où a on a mesuré jusqu'à 40 centimètres d'eau sur la route.