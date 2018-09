Le BBC Austria a touché terre à Cherbourg ce vendredi matin au terme d'un mois et demi de mer. En provenance d'Australie, il doit décharger dans la matinée 4 conteneurs de combustibles nucléaires usagers, soit 2 tonnes de matières à retraiter à l'usine de la Hague. Mais l'organisation Greenpeace et son chargé des questions nucléaires, Yannick Rousselet, se posent des questions sur la légalité du contrat.

Vous étiez hier devant le tribunal de Cherbourg face à Orano avec l'intention d'obtenir les termes du contrat liant Orano et la compagnie australienne Ansto. Pour quelle raison?

Yannick Rousselet : Depuis longtemps, nous demandons à Orano de nous livrer les contrats liant les deux sociétés. Nous soupçonnons qu'ils ne sont pas conformes à la loi qui dit qu'il est interdit de stocker des déchets nucléaires venant de l'étranger sur le sol français. Or, nous avons obtenu une décision de la cour de cassation qui dit que les matières arrivant d'Australie sont bien des déchets et pas des matières recyclables. Dans ces conditions, elles ne doivent pas rester sur le sol français.

Il y a un contrat de stockage déguisé derrière cette idée du retraitement

Qu'est ce qui vous fait penser que ces déchets vont être entreposés en France?

YR : C'est déjà annoncé par Orano que ces déchets ne repartiront qu'en 2034. L'avocate d'Orano l'a répété hier après-midi devant le tribunal. On est sur un laps de temps extrêmement long. Or il s'agit de combustible froid et il n'y a pas besoin des temps technologiques habituels : on pourrait les retraiter dès maintenant et les déchets pourraient repartir par le même bateau. Rien ne justifie ces temps de stockage extrêmement longs, en clair, pour nous, il y a un contrat de stockage déguisé derrière cette idée du retraitement.

Pourtant l'ASN et l'IRSN ont donné leur accord. N'est ce pas la preuve que la loi est respectée?

YR : Ces instances ne regardent que l'aspect sûreté, la conformité des conteneurs, mais elles ne s'occupent pas de l'aspect législatif. C'est pour cela que nous sommes allés en justice. On pensait qu'Orano nous transmettrait les contrats mais l'audience a été renvoyée au 25 septembre à la demande de la société. C'est une raison de plus de soupçonner qu'Orano a quelque chose à cacher. Nous nous disons que nous allons avoir des déchets entreposés des années dans le Cotentin alors qu'ils n'ont rien à faire là. Nous allons donc continuer notre combat juridique.