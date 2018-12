Rétro 2018 dans l'Hérault : il a fait très chaud cet été, notamment à Béziers et Montpellier

Par Elisabeth Badinier, France Bleu Hérault

L' année 2018 est la plus chaude jamais enregistrée. On a battu des records de chaleur cet été 2018 dans l'Hérault, et les habitants ne sont pas les seuls à avoir souffert.