Rétro 2018 dans l'Hérault : la grosse pagaille à cause de la neige début mars

Cet hiver, le département de l'Hérault a connu un épisode neigeux exceptionnel, jusqu'à 30 centimètres par endroit. Certains automobilistes sont restés bloqués plus de 12 heures dans leur voiture, d'autres ont été hébergés dans des salles communales.

Hérault, France

Le 28 février et le 1er mars le département de l'Hérault connaissait un épisode neigeux d'ampleur exceptionnelle avec localement plus de 30 cm. On n'avait pas vu cela depuis 30 ans.

Au départ les prévisionnistes n'avaient pas vu prévu des chutes aussi abondantes, après les premiers flocons, on attendait un redoux qui n'est pas arrivé comme prévu. Conséquence, des centaines de camions se retrouvent bloqués sur l'autoroute A 9 et sur les routes départementales, empêchant les déneigeuses de passer. A 15 heures la préfecture décide de fermer l'autoroute, le département est placé en vigilance rouge mais il est trop tard, des centaines de voitures se retrouvent piégées. Certains dormiront dans leur voiture, d'autres seront accueillis dans des centres d'hébergement d'urgence mis en place par les communes.

Retour sur la galère des automobilistes, Sébastien Garnier Copier

Par ailleurs plusieurs commerces seront endommagés par le poids de la neige, certains n'ont toujours pas rouvert.

Retour sur cet épisode exceptionnel, Sébastien Garnier Copier

Depuis la Métropole de Montpellier a investi dans du nouveau matériel de déneigement, 2 millions d'euros d'investissement.