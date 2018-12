RETRO 2018 : la Chaîne des Puys - Faille de Limagne enfin au patrimoine mondial de l'Unesco

Puy-de-Dôme, France

C'est une victoire que tous les Auvergnats attendaient, mais certainement pas un aboutissement. Pour obtenir cette inscription, il a fallu 11 ans de travail scientifique acharné et un changement de stratégie. Retoqué en 2014 et en 2016, le dossier a enfin trouvé grâce aux yeux de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

Mais pour cela, il a fallu repenser et réorienter le dossier de candidature en mettant notamment en valeur la Faille de Limagne. Cécile Olive-Garcia, chef de projet de cette candidature.

Cartographie - la spécificité du site volcanique auvergnat - © Visactu - Alexandre Delesse

Pour les professionnels du tourisme, cette inscription au patrimoine mondial est une aubaine. Ils espèrent tous profiter un peu de cette nouvelle notoriété. Comme le Parc Vulcania, qui peine à attirer les touristes étrangers, ils sont seulement 7%. Finalement le plus difficile reste à faire. A la fois préserver et faire connaître la Chaîne des Puys. Un label sera créé et des contacts sont pris avec des tours-opérateurs étrangers. Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

La Chaîne des Puys-faille de Limagne est le 4e site français inscrit au titre du patrimoine naturel, aux côtés des pitons et cirques de la Réunion, des lagons de Nouvelle-Calédonie et des Calanques de Piana en Corse. Ce qui en fait le premier site naturel de l'hexagone inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.