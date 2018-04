Corse, France

Le système existe déjà à Porto Vecchio, prochainement ce sera un camping de Sartène qui sera équipé d’une micro station d’épuration afin de traiter les eaux usées et arroser les plantes et les arbustes de l’établissement. Un système qui n’a rien d’exceptionnel mais qui permet de faire des économies d’eau en ces temps difficiles de la gestion de la ressource.

"Jusqu’à présent les eaux usées était jetées dans un drain qui allait dans la terre mais qui ne servait pas à grand-chose, là au moins ça va permettre d’arroser les plantes ornementales. La station d’épuration va traiter les eaux, va emmener un pourcentage acceptable pour le rejet dans le milieu naturel, passer dans un goutte à goutte et arroser tout ce qui est espaces verts," explique Alain Scalas qui installe ce type de dispositif.

Même les communes pourraient le faire

Pour Alain Scalas, "quand on entend qu’on va dessaler de l’eau [NDLR: projet de station de dessalement de l'eau de mer envisagé dans le Cap Corse pour cet été] alors que la Corse jette 8 milliards de litres par an... Même s'il faut augmenter un peu plus le traitement, on peut faire de l’irrigation derrière, c’est déjà le cas sur Porto Vecchio. Je ne comprends pas que l’on arrose encore des champs avec de l’eau potable."

Aller plus loin et obtenir de l’eau potable

L’installateur nous dit que le dispositif peut aller encore plus loin. "Avec l’installation d’un filtre à sable et un filtre à UV vous avez pratiquement de l’eau potable. Vous avez le golf de Sperone qui est déjà arrosé par la station d’épuration de Bonifacio, suite à traitement complémentaire qui va emmener l’eau à Sperone. On est sur un investissement de 120.000 euros. Vous économisez un certain nombre de mètres cube d’eau et c’est quand même écologique".