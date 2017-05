Revel : destination le lac de Saint-Ferréol pour le weekend de l'Ascension

Le lac de Saint-Ferréol a retrouvé l'image qu'on lui connaissait. L'eau est revenue à son niveau normal après l'épisode hivernal de vidange décennale. Pour le plus grand bonheur des habitués des lieux lors de ce weekend de l’Ascension.

Il fait beau. Il fait chaud. Et c’est le weekend de l’Ascension. Pour lutter contre cette chaleur certains vont chercher l'ombres des jardins toulousains, d'autres piquent une tête dans les piscines. Il y en a aussi qui prenne la route vers l’est du département de la Haute Garonne... destination le Lac de Saint-Ferréol. Le bassin qui alimente le Canal du Midi a retrouvé son image après la vidange décennale qui a eu lieu entre septembre et fin avril.

Jocelyne et Nathalie sont des habituées des lieux. Elles vivent toutes les deux à Toulouse et sont venues pique-niquer au bord de l'eau. Pour Magalie, venue avec des amis, c'était le coin idéal : "d'habitude on va à la plage vers Narbonne, mais venir à Saint Ferréol c'est moins loin, puis le cadre est magnifique". Christophe lui a fait le déplacement depuis la ville rose avec sa femme et leur petite fille "Si on aime venir ici, explique-t-il, c'est parce que cet endroit a un charme. Entre le bleu clair de l'eau et le vert des collines derrière, c'est reposant." Même le vendeur de glace est satisfait de ce weekend. "Le fait qu'il fasse beau en ce weekend de l'Ascension c'est une agréable surprise ! s'exclame Magalie. On vend dix fois plus de glace que d'habitude pendant le mois de mai du coup". En attendant le début de la saison, qui commence vraiment le 14 juillet à Saint Ferréol.

Reportage au Lac de Saint-Ferréol Copier

