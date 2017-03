Revel : le remplissage du Lac de Saint-Ferréol a débuté

Après sa vidange décennale, le remplissage du Lac de Saint-Férréol a commencé depuis une dizaine de jours. Un chantier qui sera terminé avant l'été.

Depuis le mois de septembre, il était à sec. Le lac de Saint-Ferréol de Revel, ce gigantesque bassin qui alimente le Canal du Midi était en cours de vidange pour réaliser des travaux d'entretien sur le barrage. Un chantier mené par Voies Navigables de France qui n'a lieu que tous les 10 ans.

Depuis une dizaine de jours on a rouvert les vannes notamment du barrage du Cammaze (dans le Tarn, ndlr) et petit à petit l'eau vient recouvrir la terre autour de Saint-Ferreol. Sur la digue, Huguette et Nadine, deux amis de 74 ans prennent en photo le plan d'eau : "Ça fait quelques chose de voir à nouveau de l'eau, on s'est dit qu'on ne pouvait manquer ça. Surtout que ce n'est fait que tous les dix ans, la prochaine fois, on ne sait pas si on sera là", plaisantent les deux amies.

Le lac prêt pour la baignade cet été

Michel lui est venu depuis Carcassonne avec sa femme et un couple d'amis : "Quand il est vide c'est un paysage lunaire, entre la terre et le sable. C'est le signe que l'été revient ! Mais c'est toujours impressionnant, d'autant que c'est un très bel endroit" raconte l'Audois.

A l'heure actuelle, le lac est rempli à un tiers d'eau. Et si au début le débit de remplissage était faible, il devrait s'accélérer dans les prochaines semaines explique Michel Malingrey, chef du poste des Voies Navigables de France : "on a commencé entre 50 et 100 mètres cube par seconde pour éviter , dans les prochains jours, on va passer à 500 mètres cube. Avec la pluie qu'il y a eu ces derniers jours on a même pris de l'avance". Quoiqu'il en soit, le lac sera prêt pour la baignade cet été : la fin des travaux est prévue au 31 mai.